El cómico y sonero Pablo Villanueva Melcochita afirmó que en unos días cumplirá 86 años y que se siente muy vital, añadiendo que espera llegar a vivir cien años como su madre. Por otro lado, dijo que el ‘rey de los huevos’, Rafael Fernández, es un buen tipo y lamenta que haya puesto fin a su matrimonio con Karla Tarazona.

Melcochita, en unos días vas a cumplir 86 años, ¿cómo van los preparativos para la celebración?

Bueno, algunos amigos me han invitado para celebrar y cumplir un año más siempre es motivo para reunirse. Además, agradezco seguir con salud, tener a mi esposa y mis hijas al lado, verlas crecer cada día. Yo me siento cada día más vital, con ganas de seguir trabajando y haciendo reír al público.

Siempre cuidando la salud y con muchos proyectos...

Gracias a Dios de joven hice mucho ejercicio, era atleta y eso me ha servido ahora que soy viejito, no tengo achaques. Mi madre vivió hasta los cien años, así que espero seguir sus pasos.

Entonces, no piensas en el retiro de los escenarios...

Para nada, yo quiero morir en el escenario, con el aplauso del público. Cada día recibo su cariño en las calles, en las redes sociales pues no estoy metido en escándalos. Me dedico solo a trabajar y estar en casa con mi familia.

Tú hace unos meses trabajaste con Rafael Fernández, el rey de los huevos, ¿qué te parece todo lo que está viviendo tras su separación con Karla Tarazona?

Me molesta que mucha gente esté opinando sin saber y solo por figuretear. Es lamentable que un matrimonio se acabe, que se separen... y yo conocí a Rafael grabando un comercial y me pareció un buen tipo, una persona seria y decente.

Ya tienes más de diez años de relación con Monserrat Seminario, ¿cuál es el secreto para que se mantengan tan unidos?

Es muy sencillo... hay que darle la razón. Si la esposa te dice que la mesa es roja, aún siendo marrón, hay que decir ‘sí mi amor, es roja’. El otro día me ve saliendo de la ducha y me dijo ‘anda báñate’, y le refuté ‘estoy saliendo de bañarte’, pero me volvió a decir ‘no es cierto, báñate’... así que caballero, me metí a la ducha. No me gusta pelear, ahí empiezan los problemas y prefiero llevarle la corriente. Vivo sin estrés, eso enferma.

YESSENIA ES UN TEMA CERRADO

Hace unos días, ‘Melcochita’ dijo que la relación con su hija Yessenia Villanueva ya no es tirante y está guardando energías para celebrar sus 86 años de vida el próximo mes.

“Lo de Yessenia es un tema cerrado, ya conversamos y hemos decidido no estar discutiendo”, sostuvo antes de anunciar que hoy participará en el show ‘Los Masters de la Salsa’, que se realizará en el recinto de la ‘4ta. Feria del Libro’ de Bellavista.

Incluso le enviaste saludos...

Claro, es mi hija, soy su padre y era su cumpleaños.

¿Tu corazón está en paz?

Sí, la única que me lo podía quebrar era mi madre, lo demás no me estresa.

¿Le está pagando a Monserrat el dinero que le prestó?

Sí, pues mi mujer le dio el dinero para el viaje.

