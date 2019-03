Melcochita se recuperó y afirma estar más vivo que nunca

‘Estoy más fuerte que nunca’, expresó el humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, quien señaló que se encuentra mejor de salud, tras haber sido hospitalizado a raíz que le extirparon un coágulo de la cabeza.



“Ya estoy mejor, me vino una hemorragia por casi seis horas, estuve mal y me tuvieron que internar, pero ahora ya estoy más fuerte que nunca”, dijo ‘Melcochita’.

¿Lamentas que la gente haya jugado con tu supuesta muerte en redes sociales?

Existe gente mala y acomplejada, pero no hay que hacerle caso. A veces hacen bromas porque no tienen nada que hacer, pero estoy más vivo que nunca.

¿Vas a continuar en el programa de Carlos Álvarez, ‘Oe, es en serio’?

Ya estoy trabajando con Carlos hace dos semanas, pero estos días no he ido porque he estuve internado. La próxima semana ya me reincorporo.

Miguelito Barraza también estuvo delicado de salud… ¿Ya está mejor?

Estuvo bien mal, le dio un infarto cerebral, fue algo bien bravo y se salvó con las justas, pero tengo entendido que ya se encuentra mejor y más estable.