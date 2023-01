Pablo Villanueva Melcochita se presentó en el programa de Andrea Llosa debido al caso de uno de sus nietos, quien se encuentra preso. Durante la entrevista, la conductora le preguntó por los problemas que le han ocasionado hasta de mayores sus hijos Susan, Yessenia y Hussein Villanueva.

Andrea Llosa se mostró sorprendida por un nuevo dolor de cabeza que sus familiares le provocan a Melcochita, a pesar de ser un hombre entrado en años (90). La periodista recordó los problemas de Hussein con Martha Chuquipiondo, ‘La Mujer Boa’, así como Susan y Yessenia Villanueva.

Al respecto, el destacado cómico no se mostró muy seguro de su respuesta: “No sé, veo a alguien mal y no puedo dejar de ayudar”, respondió.

Melcochita también respondió si es que alguno de sus hijos lo ayuda a mantenerse: “Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie. No necesito que me ayuden”, manifestó Pablo Villanueva.

