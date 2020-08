SE CIERRA. Melcochita se presentó este martes en ‘Tengo algo que decirte’ para referirse al polémico concierto de Toño Centella, luego de que él mismo se convirtiera en el blanco de las críticas por participar en un show en un conocido restaurante sin mascarilla y frente a varios comensales.

El cómico de 84 años aseguró que solo habían unas 11 personas en el local de Rústica donde fue captado, además de haber contado con el permiso correspondiente de la municipalidad.

“Algunos que estuvieron ahí en el restaurante salieron positivos ¿alguno ha muerto? ¿me he enfermado yo? Nadie”, se defendió Melcochita. “Sin embargo, cuando hacen estas fiestas como ha hecho el señor, cuántos habrán salido positivos”, agregó sobre Toño Centella.

Asimismo aseguró que la gran equivocación del cantante fue publicar el video en sus redes sociales. “Se hubiera quedado ‘cayetano heredia’”, dijo fiel a su estilo.

TOÑO CENTELLA SE DEFIENDE

Por su parte, el popular músico le dio la razón a Melcochita y afirmó que su error fue volver a transmitir el video, ya que aseguró que la fiesta fue en junio y un amigo que sabe de cibernética lo ayudó a hacerlo pasar como un ‘En vivo'.

“Eso no fue negligencia mía, fue una fiesta familiar, una reunión familiar, más no hice como hace él (Melcochita) para el público”, dijo Toño Centella. “Como éramos familia se quitaron las mascarillas, estaban ahí tranquilos, todos están sanos, los he llamado a todos y están bien”, agregó.

Finalmente, aseguró que al entrar a la casa de su primo les dieron alcohol y les tomaron la temperatura, aunque sabemos que ello no es garantía para evitar contagiar o contagiarse de coronavirus.

Toño Centella habría dado concierto en plena pandemia y sin protocolos de seguridad | TROME