Melcochita se salvó de la cárcel: "No hubo mala fe de mi parte" | ENTREVISTA

“Dios conoce mi corazón, porque jamás tuve intención de matar a nadie”, dijo ‘Melcochita’ al abandonar el Poder Judicial de Ascope, Trujillo, donde fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida y a pagar 120 mil soles de reparación a los familiares de Jorge Saldaña y Gilmer Castillo, a quienes atropelló el 21 de diciembre del 2016.



“Me siento tranquilo, reía por fuera, pero por dentro estaba traumatizado, hubo un muertito, jamás quise que eso pase. Hubo noches que no pude ni dormir, sentía un gran dolor en mi corazón y alma”, dijo 'Melcochita'.



¿Los familiares de los deudos apelaron la sentencia?

No, porque entendieron que no hubo mala fe de mi parte. Mi abogado, el doctor Walter Barragán, hizo un gran trabajo y le estoy agradecido, pero sobre todo a Dios porque sin Él, no estaría libre.



La reparación civil es una cantidad fuerte...

Sí, ya les di 40 mil soles y solo tengo que trabajar para cumplir con lo que ha dispuesto la ley, porque no soy inconsciente.



¿Tendrás que ir a Trujillo a firmar todos los meses?

No, van a trasladar mi expediente a Lima y allá firmaré. Estoy contento y agradecido por preocuparse por mí. La producción de ‘El reventonazo de la Chola’ estuvo pendiente de mi caso, el ‘Chato’ Barraza se puso a llorar al saber la sentencia, mi mujer Monserrat, igual y también mis hijitas. Justo hoy (ayer) fue el cumpleaños de Constanza y esta noticia ha sido su mejor regalo me dijo mi chiquitita.

