El humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, no se queda de brazos cruzados y contó que se las está ingeniando para generar ingresos, tan es así que está cobrando algunos soles por saludos y chistes para sus seguidores.

“No me puedo dormir porque la situación está brava, así que estoy mandando saludos y chistes cortitos a mis seguidores, pero yo cobro algo módico. Hay que ingeniárselas porque de lo contrario… cómo comemos en mi casa. Lamentablemente no tenemos el apoyo del gobierno ni ningún seguro. Yo no quiero salir a rogar ni mendigar nada a nadie, así que me las busco como sea por mis hijas y mi familia”, precisó ‘Melcochita’.

Ahora te vemos con un look de náufrago, ¿te has dado al abandono por la cuarentena?

No, nada de eso. Estar en cuarentena me ha relajado y me dejé la barba, pero no me he tirado al abandono, ni me han botado de mi casa, ja, ja. Además, yo me mantengo activo porque siempre hago mis ejercicios y me alimento bien para seguir con mucha fortaleza, pues aún estoy correteando a mi esposa.

Ahora muchos dicen que los vagos están salvando al mundo porque nadie sale de su casa...

Ese es un trabajo bien complicado el ser vago, porque cualquiera no duerme todo el día. Además, ahora les dicen ‘cactus’ porque no se sabe de qué viven. Y lo sorprendente es que tienen una capacidad de control mental para no salir a la calle, no hacen ni las compras de los víveres, ya es el colmo. Y encima salen beneficiados con el bono.

De otro lado, ¿cómo sigue tu hijo Pablo Jr.?

Está mejorando y eso me da mucha tranquilidad. (L. G.)