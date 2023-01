Melcochita por fin pudo reencontrarse con su nieto Jesús Guevara, hjo de César Villanueva, quien se encuentra preso por el delito de hurto agravado y sentenciado por 16 años. El programa de ‘Andrea Llosa’ en ATV ayudó al cómico a llegar al centro penitenciario y volver a ver a su nieto. Las imágenes fueron difundidas por el programa, donde el comediante no dudó en emocionarse.

“Es una injusticia porque no ha matado a nadie, solamente es medio arrebatado que gritaba, pero nunca tuvo antecedentes penales. Siento emoción porque es mi sangre, él ha sufrido bastante. Me siento emocionado de ver a mi nieto después de tantos años , ojalá que entienda que si ha tenido un error, ya lo pagó, me da mucha alegría venir a ver a mi nieto”, dijo para las cámaras de ‘Andrea’.

El popular y tan querido cómico tuvo un emotivo encuentro con su nieto, a quien le dedicó unas palabras para pedirle que es momento que cambie como persona y se reinserte en la sociedad.

“Tienes que ser ya otra persona, ¿me entiendes?, has sufrido tanto que ya basta. Hijo, vengo de tantos años, te veo cambiado, ya eres un hombre derecho porque los errores ya los pagaste. Tienes que trabajar para poder pagar la reparación civil ”, acotó.

HIJO DE MALCOCHITA ‘DISPARA’ CONTRA ESPOSA DE CÓMICO

En declaraciones a Trome, Hussein Villanueva, hijo del cómico Pablo Villanueva Melcochita, comentó que su padre no necesita ayuda psicológica como lo ha solicitado Monserrat Seminario. Es más, piensa que es ella quien lo necesita.

“ Mi papá no necesita un psicólogo como dice Monserrat; más bien, es ella quien necesita ayuda psicológica . Mi padre es una persona humilde, buena, pero no conmigo”, comentó Hussein.

Luego, agregó que Monserrat cada vez que puede ataca a los hijos de Melcochita. “Cada vez que Monserrat tiene oportunidad de atacar a los hijos de mi padre lo hace, por eso mis hermanos están molestos... ella siempre echa más leña al fuego, pero él (Melcochita) debería hacerse respetar . Yo no permitiría que alguien haga daño a mis hijos, eso es ataque psicológico”, agregó.

En otro momento, señaló que siempre debe solucionar los problemas de sus hermanos con su papá.

“Siempre que mi papá tiene problemas con sus hijos, pero nunca conmigo, me llama para que le solucione los problemas y entonces hablo con mis hermanos. Solo para eso me llama. Apenas hablamos una vez cada tres meses”, indicó.