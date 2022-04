El actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se sumó al elenco del nuevo magacín de Latina, Arriba mi gente, y dice que llegó para poner la cuota de humor porque el público siempre le pide que regrese a la televisión. Señala que su secuencia se llamará ‘Servicio a domicilio’, donde realizará una entrevista divertida con algún personaje de la farándula.

“Me siento muy contento de regresar a la televisión para poner la nota de humor en el nuevo programa de Latina, ‘Arriba mi gente’, pues muchas personas me preguntaban en la calle cuándo iba a volver a la pantalla chica. La secuencia es muy divertida y tendré invitados siempre polémicos, como Susy Díaz, la Tigresa del Oriente y otros”, comentó Melcochita.

En otro momento, Melcochita señala que a sus 85 años se siente muy bien de salud y no piensa en el retiro, pues le gustaría morir en el escenario. “Yo sigo trabajando para dejarle algo a mis hijas pues aún están chiquitas, mi salud se encuentra bien. Felizmente que de joven siempre he sido deportista y me ha ayudado para seguir con vitalidad; por eso, no pienso en el retiro, yo me retiraré el día que me muera y espero que sea sobre un escenario”, señaló Melcochita.

Por otro lado, señaló que volverá a reunirse con su compadre Miguelito Barraza para realizar un show cómico por el ‘Día del trabajo’ en el Rosedal de Surco. “Este domingo 1 de mayo me volveré a juntar con mi compadre Miguelito (Barraza) para hacer un show especial pues el público nos reclama”, enfatizó.

‘ESPOSO DE MAGALY NO ES UN SANTO’

Hace unos días, el actor cómico Pablo Villanueva, más conocido por su nombre artístico Melcochita, volvió a referirse a la polémica infidelidad de Aldo Miyashiro, quien fue captado dándose apasionados besos con Fiorella Retiz el mismo día que regresó de un viaje por Europa con Érika Villalobos y sus hijos. Tras esto, el humorista envió un mensaje a Magaly Medina, quien se encargó de difundir el ampay del ‘Chino’.

Y es que, en una reciente entrevista con El Popular, el actor cómico salió en defensa del ‘Chino’ Miyashiro y aseguró que Magaly Medina “tapa” a su esposo Alfredo Zambrano porque sabe que “no es un santo”.

“Lo que ella quería (Magaly Medina) es hacer rating, y lo consiguió. No le interesa vender su alma al diablo. Ella tapa a su ‘mariachi’ que sabe que no es santo. Su ‘mariachi’ ha sido mi mariachi (risas)”, señaló al citado medio.