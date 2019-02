Melcochita será sometido a operación en la cabeza: "Pido que oren por mí" | VIDEO

Preocupado se siente el humorista Pablo Villanueva, ‘Melcochita’ (82), quien pidió que oren por él, porque hoy será sometido a una operación para extirparle un coágulo que tiene en la cabeza.

“Empecé a sentir síntomas, se me adormecían los brazos y me daban calambres, claro también son los ‘añartus’ (años) y mi vejez. Tengo un coágulo que está entre la frente y la cabeza, así que me van a operar para sacarlo", comentó ‘Melcochita’.



"El médico me ha dicho que no me preocupe, pero sí me preocupa la operación. Estoy nervioso porque me vana dormir”, agregó.

¿Cuántos días estarás hospitalizado?

Es una operación delicada. Mañana (hoy) me operan a las 2 de la tarde y luego tendré que reposar una semana. Me van a intervenir en una clínica de Pueblo Libre.

¿Confías en que todo salga bien?

Sí. Creo en Dios. Nunca le hice mal a nadie ni envidio a ninguna persona. Soy tranquilo, voy a orar mucho y también pido a la gente que rece por mí. No hay que pensar en negativo, soy

un hombre fuerte, aguantaré, así que hay ‘Melcochita’ para rato