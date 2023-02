′Melcochita’ está contento porque viene grabando la película ‘No vayan’ al lado de Miguelito Barraza y prometió que no habrá excesos en el contenido.

“Nos está yendo muy bien con las grabaciones, es una película sana, se van a reír a carcajadas. No hay groserías ni doble sentido. Esta película es el futuro mío y de mi familia”, aseguró Villanueva.

¿Cómo marchan las cosas por su hogar?

Todo muy bien. A mí no me ven en ‘figureteo’ porque tengo que darle el ejemplo al público que me da de comer. Vivo tranquilo en mi hogar, sigo trabajando humildemente sin hacerle daño a nadie.

MELCOCHITA APOYA A RICARDO MENDOZA

Pablo Villanueva ′Melcochita’ dijo que respeta que Ricardo Mendoza tenga una relación abierta con su pareja, luego del escándalo que se levantó cuando Magaly Medina mostró imágenes de él con otra mujer. Además, aseguró que apoya el tipo de humor que hace en su canal ‘Hablando huevadas’.

“Es su pensamiento y modo de vivir, se respeta. No me gusta meterme, cada uno tiene sus problemas, si tiene 10 mujeres o 20 es problema de ellos. Yo solo le deseo lo mejor a todos los artistas peruanos, los quiero”, dijo el cómico y sonero, quien viene grabando la película ‘No vayan’ con Miguelito Barraza.

¿Qué opina de las críticas que recibe su programa?

A mí cuántas veces me han criticado y hasta matado, hay de todo. En las redes sociales pueden hablar lo que se les da la gana. Respeto el trabajo de todos mis compañeros, cada uno tiene su público, todo siempre por el conducto regular.

