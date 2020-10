El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ está contento por la buena aceptación del spot que grabó sobre el cobro del segundo Bono Universal, y que fue presentado por el presidente Martín Vizcarra.

“Me siento como profeta en mi propia tierra, la gente ha tenido muy buenos comentarios y ya puedo morir tranquilo. Creo que el mensaje es claro y la gente debe entender que no puede ir al banco porque las colas son interminables, y todos debemos de colaborar para evitar más contagios de coronavirus”, precisó el cómico.

El spot que has grabado fue tendencia en las redes sociales...

Agradezco el cariño de la gente, sé que me quieren bastante y he escuchado buenos comentarios sobre el comercial. Imagino que también deben haber críticas, pero no les hago caso.

¿Esperas que la gente tome conciencia y hagan caso a tu frase ‘no vayan’?

Claro, que no lleven el bicho a su casa y no salgan. Que no sean ingenuos.

Tú no has recibido ningún bono, pero no te quedaste de brazos cruzados y sigues trabajando...

Así es. Me siento bendecido por tener trabajo y salud. Me está yendo bien y busco los recursos necesarios para seguir adelante porque mis hijas son la prioridad.

Tu hija Susan se casó en Estados Unidos, ¿ya le diste la bendición?

Sí. Se casó hace una semana con un ‘americucho’. Su boda fue por civil, ella vive allá hace dos años.