Yessenia Villanueva, hija del querido Melcochita, contó que le va bien en Estados Unidos y trabaja en la cocina de un restaurante de comida peruana y continúa con sus shows musicales. Además, asegura que triunfará en el país norteamericano.

“Estoy en Nueva Jersey. Gracias a Dios me va bien, estoy trabajando en la cocina de un restaurante peruano y también hago mis shows musicales. La gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño, es que me hago querer”, dijo Yessenia.

Allá vas a tener mejores oportunidades que en Perú...

Acá te sacas la mugre, pero ganas bien. No es tan difícil porque para mí no hay nada difícil, solo hay que ponerle amor y dedicación.

Además eres recontra chamba...

Exacto... Yo nací para triunfar, nada es imposible. Recién llegué y ya tengo trabajo porque mi ángel me ayuda, mi Jhordan, mi hijo amado.

¿Viajaste con tu hijo menor?

Sí. Yo vine (a Estados Unidos) para ayudar a mi familia: mi madre, mi nieta. Quiero estabilizarme para traerlas, acá la calidad de vida es mucho mejor.

Lo importante es que sigues haciendo lo que te gusta, que es hacer tus shows...

Claro que sí... yo trato de mejorar cada día en todo, como persona y ser humano...

¿En Perú la estabas pasando mal?

No me quejo. En Perú nunca me faltó que comer, tengo dos terrenos, mi motito y todo con mi esfuerzo. Yo estoy agradecida con Dios, siempre.

DURO GOLPE

Yessenia Villanueva, la hija de Melcochita, rompió su silencio y mostró su pesar tras la muerte de su hijo en un accidente en moto en la antigua Panamericana Sur, en Lurín. A través de sus redes sociales, indicó que aún no puede asimilar la noticia.

“Por qué Dios me quitaste uno de mis mejores regalos. No lo puedo creer. Te amo mi yuyis”, escribió la hija del cómico Pablo Villanueva, quien esta mañana viajó a Lima desde Nazca para darle el último adiós al joven de tan solo 22 años.

Asimismo, hizo hincapié en que Jhordan Aguilera dejó en la orfandad a una niña que cumplió seis meses de nacida el último miércoles, y una esposa. “Dejas un enorme vacío en mí. Te juro que veré por mi niña, el regalo más hermoso que me pudiste dar. Seré fuerte por ella. Ya llego hijo amado, voy por ti”, escribió junto a una foto donde se muestra al lado del joven.

Jhordan Aguilera Villanueva perdió la vida la madrugada de este jueves 14 de enero, en un fatídico accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la antigua Panamericana Sur, en Lurín. El joven iba de acompañante en una moto cuando quisieron esquivar un trailer y el conductor frenó en seco, lo que generó que el salga volando por los aires e impactara contra el pavimento, perdiendo la vida inmediatamente.

TE PUEDE INTERESAR: