Melcochita sufre por accidente: "Tengo miedo de ir a la cárcel" | FOTOS

El humorista Pablo Villanueva ‘ Melcochita ’ teme ir a la cárcel, tras conocerse que el Ministerio Público está solicitando ocho años de prisión efectiva por provocar un accidente de tránsito en la ciudad de La Libertad , que dejó un muerto y un herido.

“Lo que pasó conmigo fue un accidente y está comprobado. Me hicieron dosaje etílico y psicológico, pero todo salió dentro de lo normal. Ni que yo hubiera premeditado el accidente o matar a alguien. Esta noticia (del pedido de 8 años de cárcel) me afecta y mucho” , indicó ‘Melcochita’.

¿Qué te parece el pedido que está haciendo el Ministerio Público?

Es una injusticia, hay otras personas que han matado a 20 personas y no ha pasado nada.

¿Tienes miedo de ir a prisión?

Estoy temeroso, pienso que tengo a mis tres hijas pequeñas y ¿qué harían si me meten a la cárcel? ¿Para qué voy a vivir? Tengo 82 años, ellos (Ministerio Público) no piensan que tengo hijos y creen que por ser artista gano una millonada.

¿Has cumplido con los pagos correspondientes a la persona que quedó herida?

Sí, todos los meses he estado cumpliendo.

¿Tu salud se ha visto afectada tras la noticia?

Me siento mal e incluso estoy traumatizado. No puedo manejar carro desde hace un año y medio, no es fácil. Soy cómico y hago reír, pero por dentro me siento mal, soy humano. No soy un salvaje ni un asesino. Todo el mundo sabe que sufro de diabetes, ya voy tres noches sin poder dormir, nadie sabe la historia de nadie, pero me la he pasado tres noches en el hospital con mi hijita.