Melcochita felicitó a Susy Díaz por su nueva relación: "Rejuvenecerá con su chibolo"

Melcochita se mostró contento con la nueva relación de Susy Díaz (54), quien encontró el amor al lado de su 'chibolo', Walter Obregón de tan solo 29 añitos.



“Me parece bien, ella pone en práctica su frase ‘vive la vida’ y la está disfrutando. La ‘tía’ está en algodón y el chibolo le va a rendir en la ‘dimensión desconocida’. Además, dicen que gallina vieja da buen caldo”, ironizó el cómico.



Por eso apuntaste a una chibola (se casó con Monserrat)

Uno tiene su encanto...



Las abuelitas también tienen derecho...

Claro, ella ha trabajado mucho y no está para andar cuidando a los nietos. Ahora se va a rejuvenecer con el chibolo. Espero que este muchacho sea trabajador, emprendedor y vaya al ritmo de Susy, quien siempre está pensando en chambear.



Dice que maneja sus negocios...

Espero que sea así, pues ya no debe permitir que llegue a su vida un manganzón como el anterior (Andy V), que terminó haciéndole mucho daño. Al final todo en la vida se paga y ahora ha desaparecido, ya nadie lo conoce.



¿Se portó mal contigo?

Actuaba con maldad. Uno debe vivir sin hacerle daño a nadie y me han contando que ahora anda tan misio, que un ladrón entró a su casa a robar y le dejó 50 soles porque le dio pena cómo vivía, se puso a llorar, ja, ja, ja.