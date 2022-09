El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ reveló que tuvo un corto romance con Monique Pardo en los años 70, a raíz de que se viralizaron algunas fotos de la época en las redes sociales. Asimismo, comentó que espera un nuevo triunfo de la selección peruana ante México el próximo sábado y se mantiene en contacto con Christian Cueva, a quien le enviará varios chistes para que salga bien relajado a la cancha.

”En esa época éramos enamorados, nosotros andábamos de arriba para abajo, yo soy mayor que ella, y la relación era muy sana, solo de besitos . En esa época Monique era muy guapa, una bailarina de primera, cuando los artistas eran muy talentosos. Recuerdo que hacía grandes presentaciones en el recordado Embassy, del centro de Lima”, comentó el sonero Melcochita.

¿Ahora qué tipo de relación tienen?

De las mejores, eso fue algo corto, y siempre nos hemos tratado con mucho respeto y admiración. Siempre coincidimos en los eventos y ella es una artista querida por el público y tiene muchos éxitos musicales.

Cambiando de tema, la selección regresa a las canchas ante México, ¿has hablado con Cueva?

Aún no, pero sé que se encuentra muy concentrado y le escribiré antes del partido que tengan ante México para desearle los mejores éxitos y claro enviándole algunos chistes para que lo comparta con los muchachos y salgan relajados a la cancha para seguir regalándonos una alegría.

CUMPLIÓ 86 AÑOS SALSEANDO

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’,celebró sus 86 años de vida con una gran fiesta a ritmo de salsa, en el Callao, a la que asistieron su familia y algunas figuras de la farándula. El cómico estuvo bastante entusiasmado, pues bailó hasta las tres de la madrugada y no dudó en besar a su esposa Monserrat Seminario por la sorpresa que le preparó.

“Estoy agradecido con mi esposa Monserrat por haber organizado mi fiesta, a la que han venido las orquestas de salsa a cantar y a mis compañeros artistas como Fernando Armas, Damián Ode, Lucy Bacigalupo, el gran Betico, el ‘Pato’ Ovalle”, dijo al soplar las velas de las cuatro tortas que tuvo.

Cumplió 86 años, ¿ha pensado en el retiro?

No, aquí (toca su cuerpo) todavía hay madera. Quiero seguir cantando, hacer reír al público, me retiraré, pero en el escenario. ¡No me vean!

¿Cuál fue su deseo por su cumpleaños?

Salud y trabajo. Amor ya tengo y mi deseo es irme de viaje en un crucero por el Caribe con mi familia. Azúcar pa’ gozar.

