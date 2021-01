ESTALLA EN LLANTO. Alexandra, quien fue la pareja de Jordan Aguilera Villanueva cuando estaba con vida, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto al hablar del seguro que vida que dejó el joven de tan solo 22 años, nieto de Melcochita e hijo de Yessenia Villanueva.

“No han psado ni 15 días y ya estamos viendo el tema del dinero, que ni sabíamos que había ni sabemos si va haber”, dijo la mujer, quien es madre de la hija de tan solo seis meses de nacida de Jordan.

Según cuenta la joven, Yessenia Villanueva estaría exigiendo la póliza para ella y su hijo mejor, hermano de Jordan y por quien velaba. “Jordan, donde estés, por favor ayúdame. Yo no quiero pelear por el dinero. Que sea lo que tú quieras, si hay, hay y si no hay, no hay. Yo voy a salir adelante por la bebé”, dijo entre lágrimas.

En ese sentido, contó que su fallecida expareja, quien sufrió un fatal accidente en moto en Ancón, era muy responsable con su pequeña y se encargaba de cubrir todas sus necesidades con su sueldo. Sin embargo, una parte del dinero la destinaba para pagar un seguro de vida.

“Era un seguro que él pagaba pero más pensando de aquí a 12 años, porque ese seguro a él se lo iban a devolver, que eran como 12 mil soles. Iba ser para el quinceañero de mi hija”, contó Alexandra.

Pero al parecer, según la póliza, el monto del dinero sería mucho mayor. Según dijo a Amor y Fuego, le indicaron que por ser conviviente no podría recibir nada. Asimismo, evitó declarar en vivo para Amor y Fuego porque supuestamente estaría recibiendo amenazas de Melcochita y Monserrat.

TROME - Viuda del hijo de Yessenia Villanueva estalla en llanto y pide que le den dinero del seguro de vida del joven fallecido