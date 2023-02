Pablo Villanueva Branda, popularmente conocido como Melcochita, brindó una extensa entrevista al cantante Patricio Suárez Vértiz, que estrenó su canal de YouTube, e hizo un repaso de su dilatada carrera, recordando también sus inicios en la ‘La peña Ferrando’, una revista cómico musical con la que el conductor Augusto Ferrando recorría el Perú muchos años antes de ‘Trampolín a la fama’.

“La peña era una familia. Si salía con la camisa torcida, Augusto me decía arréglate, ten cuidado”, empezó contando Melcochita en el programa ‘Tal cual’.

Luego pasó a contar cómo lo descubrió. “Yo tocaba batería en el Embassy, yo no era cómico, pero él me vio y me dijo: ‘¿Quieres trabajar en la peña?’. Yo le dije: ‘¿Cuánto hay?’. ‘Hay tanto’, me dijo. ‘¿A quién hay que matar?’, le respondí. Entonces él me puso Melcochita porque cuando salí en la tele por primera vez endulcé al televidente”, recordó.

Para ejemplificar el bueno ojo de Ferrando, Villanueva narró una anécdota en la que el protagonista sería Lucho Barrios, aunque él no lo menciona. “Había un artista que cantaba valses y él le dijo que tenía voz para boleros. No quería, pero Manuel Guerrero (presidente de la disquera MAG) le dio ‘Marabú' y ‘Me engañas mujer’ y se fue para arriba. Él había firmado contrato con Ferrando y ganaba ponte 2 mil soles, pero después de esos éxitos estaba para ganar 20 mil. Entonces decía: ‘me explota’. Pero yo le dije: ‘tienes que terminar tu contrato y te vas’. No es que explotaba”, contó.

Melcochita comenzó haciendo imitaciones en ‘La peña Ferrando’, junto a otros humoristas de la época como Miguel ‘Chato’ Barraza y Tulio Loza a fines de los 50 y comienzos de los 60. Luego pasó por la música, grabando incluso rock antes de grabar salsa.

PATRICIO SE LANZÓ COMO ENTREVISTADOR

Luego del boom de ‘Disco Bar’ en Al Fondo Hay Sitio y su incursión en la actuación en la misma serie, Patricio Suárez Vértiz decidió apostar por conducir un programa de entrevistas, el mismo que lleva el nombre ‘Tal cual’ y se transmite a través de sus redes sociales oficiales (YouTube, Instagram y TikTok).

“Los youtubers me pedían que yo tenga un lugar dónde entrevistar, más que todo, compartir conversaciones interesantes. Me sorprendió realmente, era la típica ‘Patricio debería tener su programa’ y yo decía ‘pero programa de qué’. Deberá ser por la calidad de conversación ha ha habido toda la vida en las entrevistas que he dado”, refirió el cantante en entrevista exclusiva con Trome.pe.

En ese sentido, confesó que nunca antes ha tenido la oportunidad de entrevistar, pero aseguró que cuando se es entrevistado constantemente, las personas adquieren las técnicas de los periodistas. “Te pones en el lugar del periodista porque tú respondes las preguntas que fueron diseñadas por él y ya te sientes familiar. A veces, el entrevistado se imagina las preguntas que le van hacer, entonces te conviertes en periodista”, acotó.

Además de Melcochita, pasarán por ‘Tal Cual’ también Carlos Alcántara, Koky Belaúnde, Salim Vera, ‘Wicho’ García de Mar de Copas, Tavo Castillo de Frágil y Pochi Marambio, entre otros.

