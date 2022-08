Yessenia Villanueva se enlazó en directo la noche de este miércoles con Magaly Medina, para contar el calvario que vive en Estados Unidos luego que se peleara con su familia y se quedara en la calle. Según confesó, una de sus sobrinas la echó de su casa por no pagarle el alquiler y ahora está viviendo con un amigo.

Además, hija del popular Melcochita reveló que en una oportunidad, su padre la golpeó e insultó cuando fue a ver a sus hijas a EE.UU. Todo comenzó cuando compró unas cosas para enviarle a su nieta en Perú y le pidió a su papá que se las llevara.

“Me gasté como 600 dólares y Susan me llama y me dice ‘esa maleta es muy grande’, pero yo iba pagar la maleta... me dijo que fuera a ayudar a mi papá con la maleta. Yo fui y abrí la maleta y me había sacado toda la ropa que había comprado y había metido ropa vieja que le iba mandar a Monserrat”, comentó conmocionada.

Según Yessenia Villanueva, le reclamó a su papá por haber sacado los regalos de su nieta y él reaccionó mal. “ Mi papá como que se tocó de nervios, yo lo comprendo por tantos problemas, me tiró una cachetada, me mentó la madre y me dijo que soy una vaga, que no me gusta trabajar, cuando todo el mundo sabe que de todos los Villanueva, yo soy la más trabajadora”, acotó.

La hija de Melcochita narró que luego de abofetearla, el cómico la empujó y ella se desmayó. “ Mi papá me ha visto así y me dejó tirada en el suelo y se subió a un taxi que lo venía a recoger. Fue el chofer que se bajó y me ayudó. Yo no me acuerdo más” , explicó.

