‘Melcochita’ aseguró que Ricardo Zúñiga, el ‘Zorro Zupe’, no debería regresar a la televisión, luego de insultar a la madre de Camilita, la niña de cuatro años que fue asesinada en Independencia.

“Es una persona sin escrúpulos, parece ignorante. Que se pinte el pelo o sea bonito, pero sus neuronas están mal, así pida disculpas, le salió su verdadera personalidad”, comentó el actor cómico y sonero.

¿Crees que merece regresar a la televisión?

Lo que hizo fue una bestialidad, no debe regresar ni ahora ni nunca. Está bien opinar, pero no insultar, parece que le tiene cólera a las mujeres.

Lo sucedido le quedará como lección de vida...

Por supuesto, y como ejemplo, sino otro vendrá y hará lo mismo en televisión. Hay que respetar a las mujeres. Es un mal ejemplo para los maestros de ceremonias o para los que se creen animadores. Que se dedique a otra cosa, de bailarín o coreógrafo.

Cambiando de tema, ¿cómo está usted?

Muy bien. Voy a comenzar a grabar mi película que se llama ‘No vayan’ y de salud voy bien. Estoy en casa con mis hijas, solo salgo a trabajar. A mí no me encontrarán borracho ni nada, porque tengo que darle el ejemplo al público que me quiere. (D. Bautista)