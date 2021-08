Melissa Klug contó que en setiembre cumplirá un año de relación con Jesús Barco y planean realizar un viaje para celebrar su amor que sigue viento en popa , pues mantienen una buena comunicación y entre ellos existe mucho respeto.

“Es increíble cómo pasa el tiempo, el otro mes cumplimos un año juntos y llevamos una relación bonita, basada en el respeto y la comunicación. Lo nuestro fluye bien, aunque él es medio renegón”, dijo Klug.

MIRA ESTO: Melissa Klug y el emotivo saludo a Samahara Lobatón por su primer Día de la Madre

¿Han pensado hacer algún viaje para celebrar?, tal vez puedan viajar a Croacia como Magaly Medina y su esposo...

Espero que sí, cuando termine su campeonato nos iremos donde el destino nos lleve, lo importante es estar juntos y disfrutar el momento.

‘ME DA ESTABILIDAD EMOCIONAL’

¿Con Jesús eres celosa?

Si me da motivos, sí, pero si no, normal. De por sí, en mi vida cotidiana no soy celosa.

¿No le marcas el territorio?

No, ¿para qué?, ¿a esta edad? Ya no. Creo que el hombre si te quiere engañar, te engaña. No es que tengas que marcar territorio siendo una FBI, una agente de la CIA, no creo que tengas que estar todo el tiempo fijándote qué es lo que hace porque al final tanto el hombre como la mujer si te quiere engañar, te engaña.

En la farándula algunas personas hasta GPS le han puesto a sus parejas...

Antes yo era así, pero ya los años te enseñan.

La experiencia te va curtiendo...

Sí, para qué tener una relación tóxica si puedes llevar una vida tranquila durmiendo en paz, recostándote sobre tu almohada sin tener que pensar dónde estará, qué estará haciendo, con quién... ¡Ay no! Eso es horrible.

¿Se llaman de alguna forma en especial?

No, nos decimos ‘mi amor’, a veces me dice ‘gorda’. Yo le digo ‘mi barco’ por su apellido.

¿Tu familia y la suya se llevan bien?

Mi familia, que son mis hijos, sí se llevan bien. Se conocen del barrio, yo me llevo superbién con toda su familia, con su mamá, su papá...

Antes él tuvo otras parejas, enamoradas...

Me imagino.

¿No han hablado del pasado?

No me importa. La verdad es que soy de las personas que cuando empieza una relación, pues el pasado pisado, a él tampoco tiene por qué importarle con quién estuve antes. Importa desde cuando iniciamos la relación para adelante y si tuvo una enamorada, la tuvo, y si no, no lo sé, eso no me interesa.

¿Y no se han separado o tuvieron alguna crisis en este tiempo de relación?

No, será porque lo nuestro es fresco y espero que siga igual con los años y que no cambie ni varíe.

LEE ESTO: Melissa Klug sorprende con mariachis a su abuelita por el Día de la Madre

Ahora eres hincha del Mannucci...

Soy hincha de él, entonces en el equipo que juegue soy hincha de ese equipo, ja, ja, ja.

No es bueno comparar las relaciones, pero ¿esta es mejor que las otras?

No voy a comparar con las relaciones que he tenido, solo puedo decir que esta es una relación sana, basada en el respeto y la confianza. Es algo bonito lo que estoy viviendo y que quisiera seguir viviendo, estoy tranquila, me encuentro feliz, me da estabilidad emocional

Melissa Klug no le avergüenza que le digan ‘chibolera’

TAMBIÉN PUEDES VER:

Melissa Klug y Jefferson Farfán se reconciliaron por sus hijos.

‘Blanca de Chucuito’ usó sus redes sociales para comunicarles a sus seguidores que venció al coronavirus. Chalaca no pudo asistir a votar hace dos domingos porque dio positivo a la peligrosa enfermedad.

Melissa Klug enamoradísima de Jesús Barco