Melissa Klug lamenta la mala relación que actualmente mantiene con Jefferson Farfán, padre de sus dos menores hijos. Por eso, se muestra desconcertada con la tercera demanda que el futbolista le habría interpuesto en un solo año: reducirle la pensión a los niños.

Para la chalaca, esta situación ya cae en una especia de maltrato psicológico y deja entrever que tal vez la Foquita tiene algo personal en su contra.

“Yo siento que él tiene algo contra mí. Que esto es un maltrato psicológico. En un año he tenido más de tres demandas que no está bien. Soy la madre de sus hijos. Él se está metiendo con mis hijos, ya no conmigo”, declaró a Magaly TV: La Firme.

Además, indicó que el delantero se está perdiendo los mejores años de sus hijos y ella, pensando en el bienestar de ellos, es que exige que pase más tiempo. Pero ya se cansó de hacerle este requerimiento.

“Él hace alarde de todas las cosas que tiene, las muestra en redes sociales. Es muy generoso, hace regalos costosos. Hace muchos viajes, muestras sus casas y todo. Entonces ¿cómo le puede hacer esto a sus hijos? ¿Por qué está actuando así? Él se está perdiendo los mejores años de sus hijos. Me cansé de patalear con él y pedirle tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasará. Estoy cansada de todo esto. Me encantaría decirle a Jefferson que terminemos con todo esto”, finalizó.