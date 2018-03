Melissa Klug aclara si Magaly Medina la invitó a su programa para hablar de Jefferson Farfán [VIDEO]

Melissa Klug da su versión. En todo el lío entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, se mencionó el nombre de la chalaca. Como se sabe, la conductora viajó hasta Rusia para entrevistar al futbolista en su residencia. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar.

Según Magaly Medina, Jefferson Farfán se negó a la entrevista porque le habían dicho desde Lima que Melissa Klug iba a estar invitada en el programa 'La Purita Verdad' el día de la transmisión del informe para hablar sobre él.

La versión de Jefferson Farfán es diferente. El futbolista señaló que nunca supo que Magaly Medina sería la encargada de entrevistarlo. Si él hubiese sabido que se trataba de ella, no habría aceptado la invitación.

Por ese motivo, Jefferson Farfán le dio 24 horas a Magaly Medina para que se rectifique por todo lo dicho. De no hacerlo, la 'Foquita' iniciaría acciones legales contra la conductora. Pese a la advertencia, la periodista no se pronunció al respecto.

Ahora, quien aclara su participación en todo este asunto es Melissa Klug. La expareja de Jefferson Farfán se mostró sorprendida por toda la situación y negó que la producción de Magaly Medina la haya contactado para visitar el programa.

"No sé que pasó ahí. De repente hubo una descoordinación. Solamente ellos lo saben. Yo no sé, no estoy enterada de nada. Yo no estaba invitada, eso está totalmente descartado. Yo no iba a presentarme en su programa ni nada. A mí nunca me llamó la producción de Magaly ni para entrevistarme ni para hablar", dijo Melissa Klug.

