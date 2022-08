En su reciente entrevista con La Fe de Cuto de Trome, Melissa Klug explicó sobre el tratamiento de criopreservación que viene siguiendo para embarazarse a futuro y tener una hija con Jesús Barco; no obstante, aclaró que piensa embarazarse luego de pasar por el altar.

“En la familia de Jesús todos son hombres y yo quiero poner la princesa. En mi casa, sí hay mujeres, hombres y mi nieta es mujer, entonces para darle su princesa (…) Como van las cosas yo tengo un compromiso con Jesús, y Dios mediante, nos casemos, sí quisiera tener una hija”, expresó.

Hace algunas semanas, Melissa Klug confirmó que su matri con Jesús Barco no se realizará este 2022 porque ambos tienen otras prioridades.

“Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. (¿Por tus negocios?) Sí, de eso se trata, por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco”, comentó.

Melissa Klug fue una de las invitadas en el programa de aniversario de 'La fe de Cuto' y dio detalles sobre cómo vive el proceso para convertirse en mamá con su actual pareja Jesús Barco.

Melissa Klug enamoradísima de Jesús Barco: “Nos hemos complementado”

En diálogo con Cuto Guadalupe, la popular ‘Blanca de Chucuito’ echó flores a su actual pareja Jesús Barco y remarcó que es lo que necesitaba en su vida.

“No me ha costado (la relación) porque es una persona super casera, hogareño, es lo que realmente yo necesitaba. Nos hemos complementado tanto de que nosotros nos llevamos super bien. Me llevo super bien, no tengo queja alguna y mira por la edad que tiene”, enfatizó.

