Melissa Klug se presentó en el programa “En boca de todos” y se refirió a su relación sentimental con Jesús Barco. La empresaria recalcó que su compromiso con el futbolista sigue en pie.

En conversación con las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla, la empresaria confesó que sí tuvo una crisis con el deportista, pero pudieron solucionarlo.

“Creo que todas las parejas tienen problemas con altos y bajos, pero ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que ya lo pasamos... Lo mejor de todo es que la comunicación nunca faltó”, contó.

Además, Melissa Klug explicó que sus fotos con Jesús Barco no fueron eliminadas de su cuenta de Instagram. La empresaria indicó que “están guardadas” en su red social.

“Es que yo no las he eliminado (sus fotos de Instagram), están archivadas y en cualquier momento las vuelvo a subir, pero no las he eliminado... Ya es cosa mía. A veces uno tiene peleas y a veces tomas decisiones precipitadas y ya pasó”, indicó.

