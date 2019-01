Melissa Klug le hace advertencia a Jefferson Farfán sobre Ivana Yturbe: "No hay forma que ella conozca a mis hijos"

Le deja las cosas claras. Si Melissa Klug dijo que no le gustaba la amistad que había tenido su hija Samahara Lobatón con Ivana Yturbe, ahora le hace una fuerte advertencia a Jefferson Farfán: no permitirá que los hijos que ellos tienen en común la conozcan y menos que la frecuenten.

En una entrevista con 'Válgame Dios', Melissa Klug fue consultada por Ivana Yturbe y su viaje para encontrarse con Jefferson Farfán. La chalaca negó que a ella le moleste la nueva pareja del padre de sus dos hijos y les deseó lo mejor.

Sin embargo, Melissa Klug sí le envió un mensaje a Jefferson Farfán: No permitirá que Ivana Yturbe conozca a sus dos hijos, así tengan una relación. La empresaria dijo que si nunca le gustó la amistad que la modelo tuvo con su hija Samahara Lobatón, mucho menos dejará que ella vea a Jeremy y Adriano.

"No, no hay forma. Imagínate si no me gustaba la amistad que (Ivana) tenía con mi hija Samahara, ahora imagínate con mis hijos. No hay forma (que eso pase)", declaró Melissa Klug. Pero eso no es todo.

La chalaca también lamentó que Jefferson Farfán nunca pueda estar presente para el cumpleaños de uno de sus hijos, el cual se acerca. Melissa Klug dijo que por el trabajo, la Foquita no está en Lima para estar con el menor.

"Sería muy lindo que estuviera presente en un cumpleaños de su hijo, ya que siempre por motivos de trabajo, siempre está afuera. Sería muy bonito", manifestó Melissa Klug.