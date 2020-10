Melissa Klug dijo que no es la ‘afectada’ por la revelación que hizo Shirley Arica al contar que tuvo varios ‘choques y fugas’ con Jefferson Farfán cuando salía con Yahaira Plasencia, y que por eso no puede opinar.

Melissa, ¿viste las portadas de los diarios donde Shirley Arica cuenta que tuvo un ‘affaire’ con Jefferson Farfán?

Sí, las he visto.

¿Y qué opinas?, ¿te sorprende?

No me compete opinar, no soy la afectada, ja, ja, ja.

Arica dijo que eso pasó cuando estuvo con Yahaira...

Mejor guardo silencio.

Algunos, incluso el padre de su hija, están criticando a Shirley por revelar esas experiencias.

Imagínate, lo que pasa es que aquí hay mucha cucufatería, por último es su vida.

Shirley Arica afirmó que estuvo con Jefferson Farfán. (Amor y Fuego/ Willax)

Cambiando de tema, ¿vas a proceder legalmente por la denuncia que te han hecho por una presunta estafa al no pagar 175 mil soles por concepto de alquiler?

Quiero creer que el abogado no está haciendo de esto un show, ya que tiene una larga trayectoria y sabe perfectamente que no tengo nada que ver. Me da pena, siento lástima porque me pone calificativos sabiendo que detrás de mí hay una familia y tres menores de edad.

¿Te ha llegado alguna notificación?

Nada, me están metiendo en un tema administrativo en el que no tengo nada que ver, tiene que haber un castigo.