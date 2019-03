Melissa Klug asegura que el tiempo le dio la razón, tras declaración de Angie Jibaja sobre Jefferson Farfán

Melissa Klug indicó que no le sorprende que Angie Jibaja haya revelado, en ‘El valor de la verdad’, que pasó una noche con

Jefferson Farfán y que el futbolista pagó una suite de cinco mil dólares.



“Hace unos años conté mi verdad y dije las cosas como habían sido. Es un tema delicado (hablar de Jefferson), porque hay una conciliación y mis hijos ya están grandes, pero no me ha sorprendido nada de lo que dijo. El tiempo me dio la razón y siempre me he caracterizado por decir la verdad”, precisó Klug al inaugurar ‘MGM Barbershop’, en San Borja.

La gente comenta que a Jefferson le gusta ‘pagar capricho’…

No sé, no estuve presente. Ahí (en el hotel) estuvieron dos personas, ellos pueden comentar.



¿Crees que Jefferson vaya a tomar medidas legales en contra de Angie?

No sé si le ha gustado o no (lo que dijo Angie), por su carrera y porque sus hijos están grandes. Él es la única persona que puede tomar medidas legales.

¿Consideras que Angie necesita de ayuda profesional?

Si ella siente que necesita ayuda profesional, debería hacerlo por su familia y sus hijos.



Ivana Yturbe comentó que no hablará de ti, porque eres la madre de los hijos de Jefferson…

Qué bueno que eso lo tenga bien claro, que respete y sepa que soy la madre de sus hijos.

Se comenta que estarían peleados, a raíz del ingreso de Ivana a ‘Esto es guerra’….

Si a él (Farfán) no le molesta, no tendría que molestarle a nadie.



A su vez, Tilsa Lozano contó que la ‘Blanca de Chucuito’ ‘cuadró’ a Angie, cuando ambas integraron ‘El gran show’.

“En el 2017… ella (Klug) estaba en un programa de baile, se generó una discusión en el espacio y Melissa le mandó un ‘dardo’ referido a Jefferson Farfán. Hubo un intercambio de palabras, yo estaba ahí de jurado y se le mandó”, mencionó Lozano.