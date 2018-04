¿Melissa Klug cambió a bailarín Italo Valcárcel por primo de Richard Acuña? [FOTOS]

Melissa Klug aseguró que no ‘pasa nada’ con Alan Acuña, primo del congresista Richard Acuña, pareja de Brunella Horna, luego que apareció una foto donde se les ve compartiendo una cena.

“La foto se hizo el lunes, en el cumpleaños del primo de Richard y estaba acompañando a Karla Tarazona. Fue una cena donde había como 20 personas, entre ellas Brunella y el propio Richard. Se me ve compartiendo una cena, no hay nada, están especulando cosas”, comentó Melissa Klug.

Además, Melissa Klug añadió que su relación con Ítalo Valcárcel marcha bien. “Con él todo está muy bien, no tenemos problemas. Siempre me tomo fotos con todo el mundo y lo seguiré haciendo. En cierta forma me molesta porque no sé con qué intención sueltan estos rumores (en ‘Válgame Dios’), pero no tengo nada que ocultar”, agregó.

Por su parte, Karla Tarazona confirmó que invitó a Melissa Klug al cumpleaños de Alan Acuña. “Tengo amistad con parte de la familia Acuña y le dije a Melissa que me acompañe, ahí se han conocido. Éramos un grupo grande y no creo que nos hayan ‘sembrado’, sino que han querido jugar una broma”, añadió.

Melissa Klug bailó 'mueve el totó'

De otro lado, Ítalo Valcárcel comentó que no sabía del ‘ampay’ de Melissa Klug con el primo de Richard, pero aseguró que le va bien con la chalaca.

“No sé nada del ampay (con Alan Acuña), ya pasé por eso e imagino que están especulando. Creo que estaban en una reunión de amigos, no sé más, pero todo está bien entre nosotros”, precisó el bailarín.