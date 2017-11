Melissa Klug alentará a la 'Foquita' Farfán en su casa

Melissa Klug descartó la posibilidad de ir al estadio ‘Monumental’ para alentar a Jefferson Farfán , ahora que fue convocado a la selección nacional.



“No iré al estadio tengo trabajo ese día, veré el partido en mi casa después de mi compromiso laboral”, dijo Melissa y recalcó que tiene una relación cordial con el padre de sus hijos.



La ‘Blanca de Chucuito’ también se refirió a su ‘romance’ con Ítalo Valcárcel. “Nunca he negado que estamos saliendo, pero no tenemos una relación”, detalló.

¿Qué conversaron Melissa Klug y Jefferson Farfán luego del escándalo de Evelyn Vela?

Evelyn Vela y Melissa Klug están en el centro de la atención de muchos, luego de que la primera fuera detenida en Estados Unidos. Y es que no pocos creen que la expareja de Jefferson Farfán y Diego Chávarri tiene algo que ver en el caso.



Al respecto, como Trome publicó, Melissa Klug expresó su disposición ante una posible investigación de las autoridades. En el marco de todo este revuelo ella ha revelado, además, que ha conversado con Jefferson Farfán.



Sin embargo, Melissa Klug procuró no dar demasiados detalles ya que no quiere vincular a Jefferson Farfán en este problema de alcance internacional. Probablemente también ha callado para no complicar el panorama de Evelyn Vela.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.