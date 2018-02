Melissa Klug: "Ítalo Valcárcel me ocultó muchas cosas, pero todavía lo amo"

Ítalo Valcárcel asegura que no le fue infiel a Melissa Klug, a quien sigue amando. “Es feo que hablen de esa manera... Sé quién soy, qué valores tengo y todo. Tengo la conciencia limpia y estoy tranquilo”, comentó el bailarín.

¿Sigues amando a Melissa?

Claro que sí. Mi corazón está ocupadísimo y mi cabeza también.

Se te vincula con Daniela Rospigliosi, ¿la conoces?

Sí. Es amiga mía y de la familia.

¿Ha pasado algo con ella?

De plano te digo que no, pero no me gusta comentar sobre mi vida privada ni dar detalles. Vienen hablando desde hace una semana de lo mismo (supuesta infidelidad), pero no sale nada.

¿Te causa incomodidad estar con Diego Chávarri en el mismo programa?

​No. Estoy tranquilo. No pienso hablar nada de él. Es indiferente.

En tanto, el popular ‘Diablito’, Diego Chávarri, señaló que desea llevar la ‘fiesta en paz’ con Ítalo Valcárcel.

“He venido ‘fresh’ a ‘Esto es guerra’ y no tengo problemas con nadie. Me imagino que vamos a ir por ese lado (rivalidad en el programa), pero todo tranquilo”, indicó Diego Chávarri.

‘TODAVÍA LO AMO’

Por su parte, Melissa Klug indicó que aún sigue amando a Ítalo, pero reconoció que el bailarín le ocultó muchas cosas de su reciente viaje a Moquegua.

“Le daré la oportunidad de conversar y arreglar las cosas. Dialogaremos y tomaremos la decisión de continuar o que cada uno tome su camino. Todavía lo amo, porque el amor no se va de la noche a la mañana. No creo que él me haya engañado, pero sí me ocultó muchas cosas y por eso es la molestia”, comentó Klug. (L.Gamarra)