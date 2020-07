Por: Carla Chévez

Melissa Klug (36) dijo que hay confianza con el futbolista de Universitario de Deportes , Jesús Barco (23), con quien fue ampayada por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’, y añadió que no hay nada de malo porque es una mujer soltera.

Melissa, ¿el joven con el que se te vio es tu nuevo pretendiente?

¿Pretendiente? (ríe) Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya. Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie.

¿En el futuro puede haber algo más que amistad?, ¿un romance con él?

Estoy soltera, soy una mujer con energía y mucha vida. Todavía tengo ganas de encontrar un amor bonito y que nunca me aleje de lo que es importante para mí: mi familia.

Magaly dijo que tienes derecho a probar algo gourmet o un delicatessen...

Hace tiempo que tomé la decisión de no ventilar mi vida privada en medios de prensa y no pienso cambiar de opinión. No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho, también lo merezco.

La persona que aparezca puede ser menor como él o mayor, lo importante es que tenga valores y trabaje...

Ese es el primer requisito para que me enamoren, ja, ja, ja.

