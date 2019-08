Melissa Klug sobre ampay de Valeria Roggero: "Se le veía muy enamorada con Anderson Santamaría"

El ‘ampay’ de Valeria Roggero, la ahijada de Jefferson Farfán, con el modelo argentino Maxi Pereira, amigo del ‘Zorro Zupe’, llamó la atención de Melissa Klug, pues la ‘chalaca’ fue testigo del ‘amor’ que había entre ella y el seleccionado Anderson Santamaría.



Melissa, ¿viste el ‘ampay’ que ‘Magaly TV, la firme’ le hizo a Valeria Roggero?

Sí, lo vi.



Tú estuviste en la fiesta de Carlos Zambrano donde ella llegó con Anderson Santamaría...

Ella estaba con el chico y se les veía bien enamorados.



En tanto, el ‘Zorro Zupe’ aseguró que se sorprendió al enterarse lo de su amigo y Roggero.



“La verdad, hasta donde sé, son amigos nada más porque a ella nunca la vi por aquí (en el circulo de sus amistades). Yo estuve fuera todo el fin de semana y él me ha pedido que no dé detalles sobre su vida porque no es un personaje público”, precisó.



VIDEO CON FACUNDO

​

Por otro lado, el programa ‘Válgame Dios’ presentó ayer un video donde se ve a Valeria con el ‘gaucho’ Facundo González, quien le habla al oído, pero los conductores del programa (‘Peluchín’ y Gigi) comentaron que dicha situación no ‘habría prosperado’.



En tanto, el futbolista Yordy Reyna, expareja de Valeria Roggero, publicó en su cuenta de Instagram el video del tema ‘Otro trago’ de Sech Ft. Darell, cuya letra habla de ‘pillar’ (ampayar) a alguien.



LA CRITICAN

​

En tanto, en redes sociales los cibernautas han censurado a Valeria Roggero.



“@JuanKCco: El puma, la foca y ahora Santamaría; @jhonny1853: Qué palta por Santamaría... esa chibola tiene pinta de jugadoraza; @ZegarraQuezada: Si Santamaría fuera misio esa flaca ni lo mira”, postearon.