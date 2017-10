Melissa Klug: "Angie Jibaja no es nada para mí" [VIDEO]

Melissa Klug le respondió a Angie Jibaja y dijo que la ‘Chica de los tatuajes’ llegó a ‘El gran show’ creyéndose una estrella, pero ‘se fue contra el piso’.



¿Qué piensas de Angie, quien se burló de tu participación?

Si regresó al país, que sobresalga por las cosas que haga, por sus logros, actuación, lo que sea.



Ella puede burlarse de tu baile, pero decir que te cargaban 100 personas es un poco agresivo...

No fueron 100, fueron 4 y a ella creo que la cargaron 6.



¿Crees que se quedó molesta porque la eliminaste?

Obviamente, pues todos quieren seguir en competencia y si piensa que baila bien, entonces es eso. Es verdad que me conocen porque soy la expareja de un deportista reconocido y soy la madre de sus hijos. Entonces, el carisma, el cariño de la gente, uno no lo compra, se lo gana y si no cree, que vaya a la calle y haga una encuesta.



A lo mejor llegó al Perú con el ego un poco inflado...

Lo que pasa es que ella pensó que iba a ser la estrella, pero se fue contra el piso. Todo bien, yo le deseo mejor, que la rompa, que logre sus propósitos. Yo dije una vez ‘a mis enemigas las elijo, nadie me las pone’ y ella para mí no es nada, no es mi amiga ni mi enemiga. (M.C)



Melissa Klug en El Gran Show junto a sus hijas