Melissa Klug arremete: "Yahaira Plasencia sueña volver con Jefferson Farfán" | FOTOS

Melissa Klug dijo que la salsera Yahaira Plasencia no descarta volver con Jefferson Farfán porque ha sido la relación más exitosa que ha tenido... pero económicamente.

Yahaira dijo que no descarta volver con Jefferson Farfán , ¿qué opinas?

No sé. Eso solamente lo sabe Dios, ella y él. La señorita puede desear muchas cosas, pero si la otra parte no quiere, qué se puede hacer. Yo me quisiera casar con el príncipe de Dubái, es mi deseo, pero el príncipe no me conoce, ja, ja, ja. En fin, déjenla con su sueño, ojalá se le cumpla.

¿Crees que su sueño es volver con Jefferson?

Para ella, sí. De todas las relaciones que ha tenido, ¿Cuál ha sido la más exitosa, económicamente? ¿La más beneficiosa? Ja, ja, ja.

Yahaira responde preguntas sobre Jefferson Farfán.

Por cierto, ¿Jefferson está mejor?

Sí, gracias a Dios. Pude hablar con mi hijo y me contó que está estable.

¿No tuviste comunicación directa con él?

Decidí preguntarle a mi hijo. No tendría nada de malo que lo llame, es el padre de mis hijos. No lo hice porque estuvo bajo cuidado médico. Ha sido un golpe fuerte, fue un susto y se está recuperando.

¿Te hubiera gustado gritar un gol de él?

Obviamente. Él ha estado jugando bien. La verdad que el arco se cerró para todos. Igual todos estamos felices por el triunfo ante Australia. Ahora me prepararé para ver a Marc Anthony y Maluma, el próximo 2 de agosto, en ‘Junto2’.