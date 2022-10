NO DIO NADA. Melissa Klug fue consultada sobre si ayudó económicamente a su hija Samahara Lobatón en la fiesta de cumpleaños de su hija, esto luego de la polémica que se generó por los gastos que hizo en su primer cumpleaños.

La novia de Jesús Barco aclaró que no dio ni un sol porque no es su responsabilidad. “Doy fe de yo no he dado ni un sol, mis regalos son tras cosas. Si ella quiere hacerle una fiesta a su hija para eso trabaja y se revienta el lomo y darle lo mejor”, señaló en América HOY.

Según detalló, hasta el momento, la hija de Samahara Lobatón ha tenido dos fiestas, una con sus amigos y la otra con sus primos, pero este fin de semana se realizará una tercera celebración. “Pero no es fiesta”, aclaró.

Melissa jura que no dio “ni un sol” para cumple de su nieta: “Samahara se revienta el lomo para darle lo mejor”

SAMAHARA CELEBRARÁ CUMPLE DE SU HIJA EN RESORT DE LUJO

Samahara Lobatón será la gran ausente este sábado en ‘El Gran Show’ debido a que se irá de viaje con su hija por sus dos añitos. Según se reveló, la hija de Melissa iría al resort de Nickelodeon en Punta Cana, que estaría valorizado en 10 mil dólares.

“ Nosotros vamos a ir al de Punta Cana, pero sé que hay en Rivera Maya (…) Tiene un parque de agua increíble que está dentro del hotel lo va pasar muy bien”, expresó.

