Melissa Klug dijo que no será la eterna novia y que su compromiso con Jesús Barco continúa firme, pues el joven futbolista es un hombre muy maduro a sus 25 años.

“Mi relación está bien, me siento feliz y tranquila, ya tenemos año y medio juntos. Nosotros sabemos por qué postergamos la boda para el próximo año, pero ya lo he dicho, no seré la eterna novia, mi compromiso sigue ”, aseguró la ‘Blanca de Chucuito’, quien estuvo como invitada en el programa ‘En boca de Todos’.

Luego, resaltó que la diferencia de edad en su relación, ella tiene 38 años y él 25, no les ha traído problemas, pues su pareja es joven muy maduro.

“La edad no define la madurez en una persona porque puede estar con alguien menor y tiene la madurez de uno de 40 años y viceversa. En mi caso, él (Jesús) se ha adaptado más a mi vida, es tranquilo, no es de salir, es más hogareño. Es maduro ”, comentó.

En otro momento, Melissa aseguró que no descargaría la aplicación ‘Tinder’ si estuviera soltera, pues ‘uno no sabe qué persona está detrás y puede ser peligroso’.

Además, comentó que no se ha comunicado con el padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán, tras el supuesto incidente que tuvo con Paolo Hurtado.

“No sé nada (del tema), lo único que sé es lo que ustedes saben por la televisión. ¿Si hemos tenido comunicación? Él se comunica con mi hijo”, remarcó.

