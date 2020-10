SE DEFIENDE. Melissa Klug le respondió a quienes la califican de irresponsable por asistir a baby shower de su hija durante pandemia. La empresaria afirma que la reunión fue muy íntima y que se mantuvo poco tiempo en el evento.

La empresaria explica que le ganó la emoción porque su hijo menor se convertirá en tío. “El momento que vivimos todos al ver a mi hijito de ocho años abrazando la pancita, va a ser por primera vez tío, compartimos un momento íntimo”, menciona.

Melissa Klug asegura que cumplieron todos los protocolos, sin embargo, en las imágenes que publicó en Instagram sus hijas y ella lucen sin mascarillas. “Porque fuimos tempranos para compartir con ella, saben que mi familia es numerosa, yo tengo todos los cuidados” , aclara.

Finalmente, Melissa indica que su relación con Samahara se encuentra en su mejor momento. “Yo creo que para todas las madres no hay hijo malo, Samahara siempre tuvo un lugar en mi hogar y mi corazón. No me cabe la felicidad, yo estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida, en mi entorno familiar, estamos esperando la llegada de baby Xiana”