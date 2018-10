Melissa Klug dijo esto sobre la broma que le hizo Paolo Guerrero a Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia

Melissa Klug cree que Jefferson Farfán quiere disfrutar de su soltería, luego de la broma que le hizo Paolo Guerrero al dejar entrever que podría casarse con Yahaira Plasencia.



“Más que sentar cabeza, creo que está disfrutando su soltería. Quizás está enamorado y no lo quiere decir”, dijo Melissa Klug, quien asistirá al concierto de Romeo Santos, este 29 de noviembre, en el Nacional.



Parece que no le gustó la broma de Paolo.

Son amigos y la chacota siempre va a estar entre ellos, pero también vi la respuesta de él y parece que no le gustó, seguro que no quiere que se especule más sobre eso. La verdad, yo sé que él está soltero y feliz.