Bruno Agostini se desvivió en elogios para Melissa Klug , con quien participó en la secuencia ‘En la camita’ y en una rutina de ejercicios, en el programa ‘Trapitos al aire’.

Melissa te dijo, durante el programa, que eras lindo e incluso te agarró de la mano...

No había tenido la oportunidad de conocerla anteriormente, pero es una mujer linda y simpática. Está haciendo un buen trabajo en la conducción del programa, es carismática y muy divertida. Me invitaron y me divertí mucho.

Como se recuerda, anteriormente Melissa Klug también había entrado en coqueteos con Joselito, su compañero de conducción. Joselito Carrera reconoció que la Klug no le es indiferente; sin embargo, al conocer que regresó con Ítalo Valcárcel le desea felicidad, porque no es ‘partidor’.

“Sé que Melissa retomó su relación con Ítalo, y yo no soy serrucho ni parto a nadie. Como dije, desconocía que estaba con él. Melissa es salamera, cariñosa, pero mis sentimientos están controlados, aunque reconozco que es muy linda”, dijo Carrera sobre Melissa Klug.



Melissa Klug en Combate

