Melissa Klug se burló de las declaraciones que dio Yahaira Plasencia al asegurar que no fue una ‘quitamaridos’ y tampoco se metió en una relación (por Jefferson Farfán). Además, también se dio tiempo para responderle a Milena Zárate, quien señaló que ella es una mujer con experiencia, abuela y debería pensar bien antes de casarse o tener un hijo con el futbolista novio Jesús Barco.

Melissa, Yahaira Plasencia afirmó que está tranquila porque nunca ha sido una ‘quitamaridos’ y menos que se metió en una relación.

Hay que tener una verdadera CONNNN ……ciencia. ¡Qué increíble! Le recuerdo que aún guardo sus mensajes (por el caso de Jefferson Farfán) por si le dio amnesia. Como siempre le digo tiene cara de concreto, ella solita se pone una lápida.

Cambiando de tema, Milena Zárate dijo que eres abuela y una mujer vivida por tu relación con Jesús Barco

Sí, leí su comentario, pero es irrelevante para mí viniendo de ella.

Ella estuvo hace poco con un futbolista menor que ella...

Qué te puedo decir... el burro hablando de orejas.

Por cierto, se han mostrado imágenes de Samahara que han generado varios comentarios.

Sabía de su salida. Lo hizo con sus hermanas, salió a divertirse, parte de su edad, ¿no?

Claro y tu nieta se quedó contigo o con su papá...

Conmigo y su nana.

Entonces, ¿Samahara ya no está con Youna?, ¿solo tienen relación de padres?

Eso se lo tienes que preguntar a ella. Soy su mamá y la apoyaré y aconsejaré siempre. Sobre su vida sentimental no sé nada yo creo que si es madura para algunas cosas tendrá que serlo para responder sobre sus acciones.

BODA SERÍA EN EL CARIBE

Melissa en reciente entrevista con Trome comentó que todavía no tenía fecha para su boda con Jesús Barco. “Tengo que ver bien porque mi familia es numerosa, somos una banda y para viajar al Caribe, que me encanta (para casarse), hay que ahorrar porque no quiero que mi boda sea por canje, aunque no tengo nada en contra del canje porque trabajo con muchas marcas y eso me favorece, deseo que ese momento sea especial”, dijo la chalaca.

‘La Blanca de Chucuito’, también se refirió al momento cuando le dé el sí al futbolista del Mannucci como ' mágico’

“Es que tiene que ser así (mágico) porque es un momento especial. Ya tengo el modelo de mi vestido, es simple, pero hermoso. Sería lindo, ya lo estoy imaginando y mi ‘Xixi’ (su nieta) llevando los aros”, detalló.

“QUIERO MUCHO A EVELYN”

Sobre las declaraciones que brindó Evelyn Vela, al referirse sobre su compromiso con el futbolista del Manucci, que se realizó el pasado 8 de setiembre cuando cumplieron un año de relación y le prepararon una sorpresa en su casa, dio su descargo.

“Evelyn siempre será mi amiga porque así lo siente mi corazón, mejores amigas solo tengo una y se llama Chama que vive conmigo 19 años, no confundamos ser ‘pinky’s’ con ser amigas. Yo la quiero mucho, pero ella ya está casada y haciendo sus cosas, trabajando y yo estoy en otras cosas”, precisó.