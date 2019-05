Melissa Klug sobre encuentro con Coto Hernández: "No estoy en busca de ‘bebecitos’, chibolos ni ‘maduritos’"

Melissa Klug dijo que ‘Coto’ Hernández no es su ‘paño de lágrimas’ y tampoco está en busca de ‘bebecitos’ ni ‘maduritos’.

Como se sabe, el fin de semana la chalaca y el costarricense se encontraron en una discoteca barranquina, luego siguieron la fiesta en la casa dela empresaria, pero no fueron solos sino acompañados de un grupo de amigos.

"‘ Coto’ es mi amigo de hace muchos años, no necesito de un ‘paño de lágrimas’. Obviamente una ruptura da pena, tienes sentimientos encontrados. He compartido con Ítalo 3 años de mi vida, no estoy bien, pero la vida continúa para ambos. Y siempre me van a ver con diferentes amigos y eso no quiere decir que los esté utilizando como ‘paños de lágrimas’, son solo amigos”, dijo Melissa Klug.

“Estuve compartiendo con muchas amistades en la discoteca, no solo con ‘Coto’, había un montón de personas. Se acabó la fiesta y todavía queríamos seguir tomando y disfrutando, entonces fuimos a mi casa, pero fuimos un grupo de amigos”, añadió la empresaria.

Melissa Klug dejó en claro que no está en busca de una nueva relación, ya que prefiere enfocarse en su familia y en su crecimiento empresarial.

“En realidad no estoy en busca de nada. Estoy muy enfocada en mi familia, en mis hijos en mi barbería, en mi spa. No estoy en busca de ‘bebecitos’, chibolos ni ‘maduritos’”, manifestó Melissa Klug.