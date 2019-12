Melissa Klug llamó la atención en las últimas horas después de publicar una fotografía con un misterioso caballero en su local de uñas. En la imagen, aparece la chalaca conversando amenamente con el hombre y esto rápidamente prendió todas las alarmas, pues lo último que se sabía de su vida amorosa era su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel.

Por ese motivo, Rodrigo González le consultó por redes sociales sobre esa extraña situación. Para calmar a sus fans, la empresaria explicó que así como tiene seguidoras mujeres y trabajadoras como ella, también tiene fans masculinos.

“Fue un fan que fue a mi negocio a conocerme. Siempre he sido consciente de que muchas madres me siguen en redes, pero también es bonito saber que tengo seguidores hombres que me tienen estima al punto de llevarme flores. Súper lindo su detalle”, expresó vía un audio en Instagram.

Melissa Klug - Trome

Mientras hablaba del bonito gesto de su hincha, soltó una frase que parece ser una indirecta para algunos hombres que no muestran esa clase de detalles con las mujeres hoy en día ¿A quién se habrá referido?

“Actualmente tú sabes que hay pocos caballeros en este mundo que dan esos detalles. Me sorprendió pero quise compartir porque fue un lindo gesto del caballero”, indicó.