Melissa Klug ha dejado en claro en más de una ocasión que tiene mano dura con sus 5 hijos. La chalaca siempre ha puesto el bienestar de todos ellos primero y, por eso, impone disciplina. Sin embargo, de vez en cuando, sus hijos también se salen con la suya.

Esto ocurrió el último fin de semana. Melissa Lobatón, la menor de las chicas Klug, dejó sorprendida a Melissa Klug al cambiarse de look. La jovencita de 15 años se tiñó el cabello de un tono rojizo y no dudó en mostrárselo a su mamá.

A través de un video en Instagram, se ve cuando Melissa Lobatón va al encuentro de Melissa Klug y le muestra su melena teñida a su mamá. Al verlo, la chalaca no sabía qué decir o hacer. Cuando al fin salió del asombro, la empresaria dijo:

Melissa Lobatón y Melissa Klug

"Te mato. ¿Qué te has hecho, estúpida?" , dice Melissa Klug al no poder creer lo que su hija hizo con su cabello. Melissa Lobatón, junto a su hermana Gianella Marquina, se ríen de la reacción de su mamá quien no entiende cómo pudo hacerse ese cambio en el cabello sin pedirle permiso.

Sin embargo, todo fue una broma para ver la reacción de Melissa Klug. Fue Gianella Marquina quien le tiñó el cabello a su hermana Melissa Lobatón con un tinte temporal. Incluso, la hermana mayor dijo que había mostrado sus dotes de estilista al hacerle ese 'cambio' a su hermana.