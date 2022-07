LE DA CON PALO. Melissa Klug fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para consultarle sobre los planes de matrimonio que tiene con su pareja Jesús Barco y también por el pelotero Jefferson Farfán, quien no acudió a la primera comunión de su hijo.

Al ser interrogada por la fecha de su boda, ‘Blanca de Chucuito’ evadió la pregunta al reafirmar que aún no tiene un día exacto, pero que no será la novia eterna. Según dijo, tienen otras prioridades.

“ Yo no he postergado nada, yo no he dado fecha. Recién en setiembre voy a cumplir un año de mi pedida. Yo lo tengo claro, no voy a ser la novia eterna , pero tampoco me voy a casar en 6 o 7 meses por complacer a la gente jamás, para complacer a los míos. Tenemos prioridades, proyectos y todo, ya después va a venir el matrimonio. Sí quisiera algo bonito, pero con los míos, algo íntimo”, dijo.

TROME | Melissa Klug ‘chanca’ a Jefferson Farfán

MELISSA KLUG ‘SEPULTA’ A FARFÁN

En otro momento, Melissa Klug aseguró que desconoce las razones por la que Jefferson Farfán no acudió a una fecha tan importante como la primera comunión de su hijo y le mandó un sutil mensaje.

“Él no fue porque estaba entrenando, no sé, razones tendrá, no las he averiguado, no me interesa saberlo. Son eventos especiales que él se lo pierde, no yo. Qué te puedo decir, antes de estar metido en lo deportivo, está más metido a la farándula. Le gusta, obviamente ”, remarcó.