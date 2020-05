Melissa Klug que se encuentra estresada con las clases virtuales que vienen recibiendo sus cuatro hijos en casa, de los cuales , las dos mayores son universitarias. La blanca de Chucuito precisó que muchas veces no entiende lo que les enseñan y tiene que convertirse en ‘profesora’.

Asimismo, Melissa Klug dijo en el programa 'En boca de todos’ que tiene que organizarse para poder ayudar a sus pequeños hijos en medio de la cuarentena.

“Creeme que estoy super estresada con las clases virtuales, son 4 en mi casa, dos en universidad y dos en colegio. Todo es en la mañana, las clases son en la mañana. Las tareas no las saben resolver y me tengo que convertir en profesora. Me duele la cabeza porque no entiendo”, contó Melissa Klug.

Melissa Klug habla de las clases virtuales de sus hijos.

MELISSA KLUG CONTÓ DETALLES PERSONALES

En una reciente entrevista con el programa ‘América hoy’, Melissa Klug se sinceró y contó detalles de cómo fue que su familia asimiló la noticia de su primer embarazo cuando ella apenas era una menor de edad y estaba en el colegio.

Melissa Klug precisó que fue su abuela quien siempre la apoyó a pesar de las adversidades y que, pese a que ‘tomó con pena’ la noticia de la llegada de su primer bebé, nunca le dio la espalda

Por otro lado, Melissa Klug indicó que su madre fue más rigurosa con la noticia e incluso la agredió al conocer que se encontraba embarazada, hecho que la marcó para toda la vida.

“A mi mamá no le gustó, fue superfuerte la reacción de mi mamá porque estaba en el colegio, no te voy a mentir, me metió un cachetadón que hasta ahorita lo recuerdo”, indicó la modelo.