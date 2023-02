Melissa Klug cumplió 39 años y dijo que hoy es completamente feliz, pues tiene un amor sano y lindo, y no descarta convivir con su pareja Jesús Barco . La ‘chalaca’ celebró su onomástico con un almuerzo familiar, pero adelantó que cuando llegue a las ‘cuatro décadas’ tirará la casa por la ventana.

Melissa, tus hijos y Jesús te dieron serenata, ¿dónde será la celebración?

Este año es tranquilo, con mi familia y amigos más íntimos. Será un almuerzo y ya para los 40, con todo. Yo estaba en mi quinto sueño cuando mis hijos y Jesús me sorprendieron con la torta y las flores.

¿Y tu amor te sorpendió con algún regalo aparte?

Siempre es detallista con muchos regalos.

¿Ya están conviviendo?

No, todavía, pero sí estamos juntos 24/7. Más adelante, quizás, no lo descarto.

¿A tus 39 cómo te sientes?

Completa, sanita, gracias a Dios. Tengo unos hijos maravillosos, mi familia está con salud, tengo un amor sano y lindo. Mi nieta hermosa, ¡qué más puedo pedir!

¿Hoy puedes decir que eres completamente feliz?

Sí, hoy puedo decir que soy completamente feliz, tengo a las personas que amo a mi lado.

En tus historias, por tus 39, vi que te convertiste en la mamá de ‘Merlina’.

Sí, con ‘Canchita’(Centeno). Mi hija me dice te pareces alguien de una película y le pregunto a quién y responde a la de los ‘Locos Adams’, me he reído mucho.

¿Te irás de viaje con tu ‘amore’ por el cumpleaños?

No podemos, ya está jugando aunque toavía no se sabe cuándo empieza oficialmente el campeonato con to lo que está pasando en el Perú.

‘SE PUSO NERVIOSO’

Melissa Klug se pronunció sobre las respuesta que su novio Jesús Barco ofreció durante una entrevista deportiva y en la que el ‘Gato’ Cuba gritaba que se casaba pronto, pero él señalo que ‘era mentira’ y solo ‘gritaba tonteras’. La chalaca aseguró que el nerviosismo le ganó y por eso respondió de esa manera, pues ellos están bien.

Melissa viste el informe que lanzó Magaly sobre Jesús, especulando que habría problemas entre ustedes.

No, vi el programa porque me quedé dormida, pero sí me contaron.

¿Estaba nervioso Jesús?

Sí, pobrecito encima el ‘Gato’ lo estaba vacilando, pero ya sabemos cómo es esto, así que caballera nomás, ja, ja, ja.

Pero al menos no te negó

Exacto.

Además, ustedes tienen una relación de tres años

Así es y sólida.