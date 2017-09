¡Bronca! Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para dejar en evidencia un 'jugada' que le habría permitido a Melissa Klug librarse de sentencia en la última gala de El Gran Show. ¿Qué hizo?

A través de su cuenta Instagram, Angie Jibaja compartió una captura de pantalla de la una encuesta previa a la noche de eliminación en El Gran Show. Ahí, se veía a la 'china' en el primer lugar como salvada. Sin embargo, cuando Gisela Valcárcel leyó el resultado, fue Melissa Klug la más votada por el público.

Y es que desde que la chalaca regresó a El Gran Show: La Revancha, ha estado en sentencia todas las galas. Por eso, Melissa Klug decidió emplear una estrategia: hacer sorteos en sus redes sociales para sus fans. De esta manera, asegura mayor cantidad de votos para ser salvada.

Parece que esta táctica no es del agrado de Angie Jibaja. Por ese motivo, la chica de los tatuajes decidió enviar tremendo mensaje en redes. Pese a que no puso el nombre de Melissa Klug, se trataría de un misil dirigido a la blanca de Chucuito, por ser la única participante en recurrir a este método.

Gracias a todos. Al casi finalizar la encuesta estaba en primer lugar. Me quedo con esto, pero me pasaron al final. Para la próxima cambio votos por un viaje a Tailandia ¡BROMA! Nunca compraría el cariño de mi hermoso público. A la gente me la gano con el corazón, no por lo que se les ofrece a cambio de más puntuación. Un besote y bendiciones. Este sábado vamos con todo", escribió Angie Jibaja en Instagram.

La 'china' fue salvada por el jurado en la última gala de El Gran Show y esta semana no está sentenciada al tener un mejor desempeño en la pista de baile. Sin embargo, quien repite el plato es Melissa Klug. Esta vez la chalaca medirá fuerzas contra Anahí De Cárdenas y Fernanda Kanno.

Los mejores pasos de la última gala fueron para Vania Bludau, quien se perfila como una de las favoritas de la competencia. César Távara, primo de Jefferson Farfán, también es uno de los que continúa en carrera para llevarse la copa de El Gran Show.

¿FAVORITISMO EN EL GRAN SHOW?

Para Melissa Klug, hay cierto favoritismo con César Távara, primo de Jefferson Farfán. La chalaca se quejó de que el joven solo baile bachata o salsa, ritmos que él domina.

“Siempre le toca la bachata o salsa, no pasa de eso, por eso no me parece que quede en segundo lugar, hay personas que bailan mejor”, precisó Melissa Klug. Sin embargo, César Távara minimizó su crítica. “Voy para adelante, nadie me va a tumbar”, indicó.

