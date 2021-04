TODO SUMA. Melissa Klug se encuentra en su segunda semana de tratamiento debido a que fue diagnosticada con Coronavirus. La empresaria se encuentra aislada. Su hija menor desea su pronta recuperación y le envía flores.

Melissa Lobatón Klug escribió en su cuenta de Instagram que su mamá es un ejemplo para ella. “Para mí ella es la mujer más ejemplar, llena de fuerzas y virtudes. Dispuesta a sacar el pan de su boca para que yo no pase por lo mismo”, se lee en la publicación.

“Jamás me daría pena decir que ella es mi mamá porque se las ha jugado todas para que yo tenga un buen futuro”, continúa el mensaje que comparte Melissa Lobatón Klug en la mencionada red social.

Estas palabras conmovieron a Melissa Klug, quien le agradeció el cariño y los detalles a la menor de sus niñas.

Melissa Lobatón es muy cercana a su núcleo familiar más cercano: su madre y sus hermanas. Ella les comunicó a sus padres en enero de este año que deseaba realizarse una operación para aumentar el tamaño de sus senos. Melissa Klug y Abel Lobatón no estuvieron de acuerdo con la idea, pero finalmente accedieron al pedido de la joven de 18 años.

“Hace algún tiempo quería hacerme una intervención estética. La pensé bastante para sentirme más cómoda conmigo misma y creo que otras mujeres se sentirán identificadas, no importa la edad que tengan, simplemente al querer tener su cuerpo bien y sentirse cómodas”, comentó Melissa Lobatón.

“Tras la cirugía estuve algunos días de reposo, me cuidó mi familia para no hacer cualquier esfuerzo innecesario. Lo que hice yo fue aumentarme los pechos por únicamente razones personales y pensando que me iba a sentir mejor y empoderada”, agregó en sus historias de Instagram.

Cabe resaltar que Melissa Lobatón dejó en claro que al contar su experiencia no busca incentivar a nadie a que se someta a una operación estética, pero sí prefiere brindar la información a quienes lo necesiten.

En una entrevista para este diario, Melissa Klug dio detalles de cómo afronta esta enfermedad. “Estoy aislada en mi casa. ‘La Chama’ y ‘Mandi’ (sus amigos) me están cuidando, son mis angelitos. Mi abuelita vive a una cuadra de mi casa y mis hijos están bien, gracias a Dios no se han contagiado. Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto. Tengo una doctora que me controla a diario , es la mamá del amiguito de Jeremy (su hijo) del ‘cole’, una capa. Me ayuda bastante”.