Melissa Klug se mostró fastidiada y hasta mortificada tras especularse que habría un ‘ampay’, donde se le vería besándose con el bailarín ‘Coto’ Hernández.

Melissa Klug aclaró que solo tiene una relación amical con el modelo. “En las imágenes que salieron no hay nada, solo se nos ve juntos, porque estamos conversando. Lo venden como un ‘ampay’, pero no hay nada”, acotó la chalaca.

¿No pasó nada con ‘Coto’?

No. Él seguirá siendo mi amigo siempre, así hablen lo que hablen o especulen. Lo conozco desde hace dos años o más. Siempre nos hemos encontrado en miles de lugares. Con Ítalo (Valcárcel) todo está bien.

Como se sabe, Tilsa Lozano reveló en ‘Amor de verano’ que Melissa Klug y ‘Coto’ fueron vistos supuestamente besándose en una conocida discoteca de Barranco.

“Esto fue en una discoteca barranquina, el sábado me encontré con Stephanie (su amiga), porque fuimos a visitar al ‘Zorro’ (al penal de Ancón II) y me contó que vio cosas el miércoles. Me dijo que había un rincón muy oscuro, donde estaba ‘Coto’ con una mujer, una chalaca, y que con sus propios ojos vio que se estaban besando”, manifestó Tilsa Lozano.

Además, pasaron un video donde se ve a la ‘Blanca de Chucuito’ Melissa Klug muy cerquita del modelo.

NIEGA ‘AFFAIRE’

Por su parte, ‘Coto’ Hernández econoció que estuvo en la misma discoteca con Melissa Klug, el pasado miércoles, pero negó que hayan protagonizado algún beso.

“Una cosa es salir, bailar, divertirse, pero otra cosa es lo que tú ( Tilsa Lozano) estás diciendo. No ‘chapé’ con nadie, es mi amiga y la respeto mucho”, comentó Coto Hernández sobre el supuesto ampay con Melissa Klug.



Melissa Klug y Coto Hernández

