"Melissa Klug y Coto Hernández son viejos amigos", comentó Evelyn Vela

La ‘Reina del Sur’, Evelyn Vela, confirmó las palabras de Melissa Klug , quien indicó que tiene una antigua amistad con Coto Hernández, tras el ampay que les hicieron hace unos días.



“Es cierto lo que dijo Melissa, ella y Coto son amigos desde hace tiempo. Recuerdo que cuando salíamos juntas nos encontrábamos con Erick Sabater y el costarricense en la discoteca de Barranco, son unos chicos muy pilas y galantes... y, bueno, yo era su amiga pero no sé nada, ja, ja, ja”, dijo Evelyn Vela.



¿Entonces, ya pasaba algo entre Melissa y Coto?

Siempre dije que yo no había salido con Coto y nadie me creía, yo no soy mentirosa. Además, tampoco soy fingida, no hay que vender ‘gato por liebre’.



¿Crees que haya pasado algo entre Melissa y Coto?

Eso no lo sé, en esa juerga no he estado. Pero Melissa es una mujer que respeta su hogar y no creo que salga de una relación para entrar en otra.



Muchos piden en las redes sociales que retomen su amistad...

Para eso tendríamos que hablar y aclarar muchas cosas que gente

malintencionada habló de nosotras.



Por otro lado, negó que haya retomado su amistad con Renzo Spraggon, como lo había afirmado.



“Eso es falso. Nosotros nos encontramos en un programa de televisión y no me quedó otra alternativa que saludarlo. De haber sabido que estaría ahí no hubiera asistido. Él me insultó públicamente y, si es varoncito, debería disculparse de la misma forma. Quizá ahí, lo vuelva a saludar”, enfatizó la ‘Reina del Sur’.